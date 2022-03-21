العناني يبحث مع سفير برلين دفع الحركة السياحية الوافدة من…

دوت الخليج – بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، مع السفير فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وأكد وزير السياحة والآثار عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في جميع المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري، مشيرا إلى أن السوق الألمانية من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وناقش اللقاء سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من ألمانيا خاصة في ظل قيام تخفيف قيود السفر، وكذلك تعزيز سبل التعاون للانتهاء من مشروع المتحف الأتوني بالمنيا.

كما ناقشا سبل التعاون لجذب السائح الألماني للاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري إلى جانب اهتمامه وشغفه بمنتج السياحة الشاطئية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم برامج سياحية تتضمن زيارة المواقع الأثرية أو نقاط رحلة العائلة المقدسة في كل من مصر والأردن مما يساهم في جذب عدد أكبر من السائحين الألمان.

وأشار السفير الألماني إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات واهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها.