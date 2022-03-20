السيسي يبحث مع قائد القوات البرية الأوغندية تعزيز التعاون…

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن قائد القوات البرية الأوغندية أشاد بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، خاصةً في المجال العسكري والأمني.

وأعرب عن تقدير أوغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية، خاصةً في ظل دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بأواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع أوغندا في مختلف المجالات.

كما أكد أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار الأزمات والمشاكل الذي يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها.

وأشار إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التي تتمتع بها دول حوض النيل وإفريقيا بوجه عام، وطالما مثَّل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر في التعامل مع عمقها الإفريقي، وهو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد ال‘فريقي، وكذا في تفاعلها مع جميع الشركاء الدوليين للقارة.

كما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجهود دعم التعاون العسكري بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمشاركة الجانب الأوغندي في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية.

وأشاد في هذا الإطار بما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية والسعي لتحقيق مصالحها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التباحث بخصوص تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية، في ضوء تطلع مصر لتعظيم المكاسب المشتركة لدول القارة، خاصة دول حوض النيل، استناداً إلى الإرث التاريخي والروابط المشتركة التي تجمع بينها.