مال وأعمال

السعودية تصدر 1.81 مليون برميل يوميا إلى الصين خلال شهرين

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العربية دوت نت – استعادت السعودية موقعها كأكبر مورد للخام إلى الصين في الشهرين الأولين من العام 2022، في حين انخفضت الشحنات الروسية بنسبة 9%.

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وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأحد، أن إجمالي الواردات من الخام السعودي بلغ 14.61 مليون طن في الفترة من يناير إلى فبراير، بما يعادل 1.81 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.86 مليون برميل يوميا قبل عام.

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وبلغ إجمالي الواردات من روسيا 12.67 مليون طن خلال الشهرين أو 1.57 مليون برميل يوميا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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