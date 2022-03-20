بريتش أمريكان توباكو تعلن رفع أسعار السجائر بزيادة تصل إلى 3…

وكالات _ أعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، اليوم، عن أسعار بيع منتجاتها من السجائر لتجار التجزئة والمستهلك بزيادة تتراوح بين 1 جنيه إلى 3 جنيهات.

ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد حدد سعر بيع خرطوشة (دانهل) للمستهلك بقيمة 490 جنيهاً، وسعر العلبة 49 جنيهاً، وسعر بيع الخرطوشة للتجزئة 486.25 جنيه، وسعر العلبة 48.625 جنيه.

وحددت سعر بيع خرطوشة (دانهل ماستر بليند) للمستهلك بقيمة 410 جنيهات، وسعر العلبة 41 جنيهاً، وسعر بيع الخرطوشة للتجزئة 406.25 جنيه، وسعر العلبة 40.625 جنيه.

كما حددت سعر بيع خرطوشة (كنت) للمستهلك بقيمة 440 جنيهاً، وسعر العلبة 44 جنيهاً، وسعر بيع الخرطوشة للتجزئة 436.25 جنيه، وسعر العلبة 43.625 جنيه.

فيما حددت سعر بيع خرطوشة (فايسروي وبال مال) للمستهلك بقيمة 290 جنيهاً، وسعر العلبة 29 جنيهاً، وسعر بيع الخرطوشة للتجزئة 287 جنيهاً وسعر العلبة 28.7 جنيه.

وقدرت سعر بيع خرطوشة (رويالز) للمستهلك بقيمة 210 جنيها وسعر العلبة 21 جنيهاً، وسعر بيع الخرطوشة للتجزئة 207 جنيهات، وسعر العلبة 20.7 جنيه.