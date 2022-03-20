النقل توقع مذكرتي تفاهم مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة…

افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما حضر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري ورئيس المؤتمر، وكليوباترا دومــــبيا – رئيس الجامعة البحرية العالمية – مالمو السويد، والدكتورة دينا الظاهر – مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ومجموعة من خبراء النقل البحري.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتوجه بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به ، و بما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولي أيضا .

وأشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشر هذا العام “نحو إقتصاد أزرق مستدام” وهو موضوع حيوى وهام للغاية ،مضيفاً تأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022 للتأكيد علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية ، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على إستدامتها.

أضاف أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة ، الاستزراع البحري ، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الإقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الإقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى.

وأكد أنه يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم .

وأشار وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهميه حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد حوالي 3000 كم ( 1000 كم على البحر المتوسط ، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا إمتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجاري و 39 ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).

وأوضح أن مصر قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030 والتى تعد مكون رئيسى لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضى وان وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت أنها تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع التعاون الدولي ).

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعله ممثلة فى وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الاقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط ( الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الإتحاد فى 2 فبراير 2022 ).

ونوه أن وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة عمل الإتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية .

وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الإقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الإقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالأسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الإقتصاد الأزرق ومحاوره الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.

كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية ” المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030 ” تحت عنوان ” ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية ” لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من إستراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الإستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الإقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الأقليمى والدولى.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية )الصيد البحرى والإستزراع السمكى ، النقل البحرى ، قناة السويس ، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة ( النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) و استكشاف القطاعات الواعدة ( التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر ).

وأكد أن هذه الاستراتيجية تراعي الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة و الواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ ابوظبي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لجذب كافة المشغلين العالميين للعمل داخل الموانئ المصرية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية المصرية وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية وفي إطار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والموانئ العربية تم اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزاره النقل المصريه ومجموعه موانئ ابوظبي للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم .

وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعدده الأغراض وسيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ ابوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهري و تحالف كل من مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد و إنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا و ذلك إستعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر و تصديره من خلال ميناء دمياط و تجهيز المناطق اللوجيستية هناك المخصصة لذلك الغرض.

كما تشمل أيضاً مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى لهيئة النقل النهرى لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي,

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و هيئه ميناء الاسكندريه بشان التعاون في مجال برامج التدريب وقام بتوقيع مذكره التفاهم كل من الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الربان طارق شاهين رئيس هيئه ميناء الاسكندريه.