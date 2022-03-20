منى بدير: خلل هيكلي بين العرض والطلب في قطاع البترول

باره عريان _ أكدت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم أن التقلبات الشديدة التي تشهدها هذه الفترة لها دلالة هامة، خاصة في ظل الضغوط التصاعدية، لافتة إلى أن أسواق السلع حاليًا تشهد حالة من عدم الاستقرار، نظرًا لوجود صدمة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير على سوق السلع الأساسية، سواء الطاقة أو السلع الغذائية أو غيرها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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