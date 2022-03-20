عمرو الألفي: البترول ليس المتحكم الوحيد في حركة أسعار السلع

إسلام فضل _ قال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار البترول خلال الفترات الماضية بنسبة كبيرة، وعلى رأسها التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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