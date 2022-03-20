أحمد صقر: الحرب ليست السبب الوحيد لارتفاع الأسعار

إسلام فضل _ قال أحمد صقر، رئيس شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن زيادة أسعار البترول منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة الحالية.

أضاف صقر، أن هناك عدة أسباب أخرى تسببت في زيادة الأسعار مثل نقص المواد الغذائية، وارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي والمحلي، وعودة العمل في المصانع والشركات بكامل طاقاتها، بالإضافة إلى إلغاء الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن المجتمع الدولي كان يعلم بزيادة أسعار جميع المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك من خلال زيادة التوجه للاستثمار في الصناعات الغذائية خلال الفترات الماضية للحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وذكر أن عددًا كبيرًا من المصانع العاملة في المنتجات الغذائية في الدول الأوروبية قامت خلال الـ 6 أشهر الماضية بتخزين كميات كبيرة من منتجات الألبان تحسبًا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة لمواجهة زيادة الأسعار، وذلك عبر تكثيف الاستثمار في المنتجات الغذائية بشكل كبير لتتماشى مع ارتفاع الطلب.

وكشف عن أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار وصلت لحدود 15 إلى 20 يومًا، ثم تسارعت الوتيرة مع اشتعال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول سيواصل التراجع خلال الفترات المقبلة في حالة استمرار التهدئة التي ظهرت مؤخرًا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في الأسعار على جميع المنتجات مع استمرار الحرب، موضحًا أن هناك أسبابًا أخرى غير البترول ساهمت في زيادة الأسعار مثل ارتفاع أسعار النقل البحري خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الحكومة المصرية تدخلت بالفعل منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب، حيث وفرت الدولة المواد الغذائية الاستراتيجية للمواطنين، وحظرت تصدير بعض المنتجات للخارج.

ولفت إلى أن أسعار الخامات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على الشركة، حيث زادت بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90%.