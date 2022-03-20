محمد أيمن قرة: البترول ساهم في زيادة سعر الزيوت بنسبة 30%

إسلام فضل _ قال محمد أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب صعود أسعار البترول خلال الفترات الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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