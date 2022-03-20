وليد جمال الدين: النفط ليس المتحكم الوحيد في ارتفاع أسعار…

شاهندة إبراهيم _ يرى الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن ارتفاع الأسعار بشكل عام عقب صعود البترول خلال الفترة الماضية أمر طبيعي جدًّا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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