مال وأعمال

حسن المراكبي: مدخلات إنتاج الحديد والصلب ارتفعت بنسبة 30%

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إسلام فضل _ قال المهندس حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن الزيادة التي حدثت في أسعار البترول خلال الفترات الماضية ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات أسعار جميع الخامات.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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