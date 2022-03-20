وزير التموين: عقوبة المخالفين لتسعيرة الخبز السياحي تصل إلى…

إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن من يخالف التسعيرة التي ستضعها وزارة التموين للخبز السياحي يعرض نفسه لغرامة تصل إلى مليوني جنيه، بحسب قانون جهاز حماية المستهلك.

وأضاف المصيلحي، خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن 30 ألف مخبز بلدي يصرف الخبز المدعم، فيما يصل عدد المخابز الحرة المرخصة وغير المرخصة إلى 3 آلاف مخبز فقط، وبالتالي سيتم السيطرة عليهم.

وأكد وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه، من قبل، بحصر المخابز الحرة المرخصة وغير المرخصة، وتم رصدهم بما في ذلك المخبز “التوك توك” في المناطق النائية؛ وبالتالي الوزارة تمتلك حصرا كاملا يمكنها من فرض رقابة شديدة على المخابز والتأكد من بيع الخبز بالسعر المقرر.

وعن حجم الرغيف، أوضح أن الخبز الأبيض الشامي سيباع بالكيلو جرام، حتى لا يتم التلاعب في وزن الرغيف.