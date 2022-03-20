أحمد الزيني: أسعار المواد الخام تتراجع بعد هدوء الأوضاع…

إسلام فضل _ قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن أسعار الأسمنت ارتفعت قبل الحرب بنحو 4 إلى 5 أشهر، نتيجة طلب تقدم به نحو 23 شركة مصنعة للأسمنت بتخفيض الإنتاج، حيث تم تخفيض الإنتاج من بداية 15 يوليو 2021، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار من 800-850 إلى نحو 1500-1550 جنيهًا للمستهلك.

وأوضح أن السبيل لتراجع أسعار الأسمنت من جديد هو إلغاء قرار خفض إنتاج المصانع، وإلزامها بزيادة الطاقة الإنتاجة إلى 100%.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أصدر قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجه للبيع بالسوق المحلية.

وأشار الجهاز إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلًّا مؤقتًا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذه السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذه السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.

وذكر الزيني، أن مصانع الحديد تأثرت بسبب زيادة أسعار المواد الخام نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن المصانع اتخذت خطوات استباقية قبل بداية الحرب باستيراد كميات تكفي نحو شهرين أو 3 أشهر وذلك لعدم ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه بعد اتخاذ المصانع الخطوات الاستباقية لاستيراد المواد الخام قبل الحرب ارتفعت الأسعار بنسبة تصل لنحو 30% وسجل سعر الطن أكثر من 20 ألف جنيه، مقابل 15.3 ألف جنيه للطن قبل الحرب.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن أسعار مواد الخام ستتراجع خلال الفترات القادمة بعد هدوء الأوضاع النسبي بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على توفير كل السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطنون، بالإضافة إلى مراقبة التجار لعدم ارتفاع الأسعار.