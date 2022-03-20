عاطر حنورة: إعادة فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من بناء…

إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هناك عددًا كبيرًا من شركات القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمرحلة الثانية من مشروع 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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