مال وأعمال

وزير التموين يتعهد بخفض سعر الخبز السياحي خلال 48 ساعة..…

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إسلام سالم – تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بإعادة سعر رغيف الخبز السياحي لما كان عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك خلال 48 ساعة.

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وأضاف المصيلحي، عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن التجار الذين يبيعون القمح للمطاحن والدقيق للمخابز قرروا زيادة الأسعار رغم امتلاكهم مخزونا بالأسعار القديمة؛ “فلم يدخل مصر حبة قمح واحدة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية لصالح القطاع الخاص”.

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وأكد وزير التموين أن هناك 7 آلاف طن قمح كانوا في طريقهم للتصدير في ظل الظروف الحالية، مشددا أن الدولة تدخلت للحفاظ على كميات القمح لتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الوزارة ستمنح المطاحن قمحا بسعر معين، ثم تبيعه المطاحن للمخابز بالمقابل المتفق عليه، ليصل سعر الرغيف إلى ما كان عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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ونوه بأن الوزارة ستسعِّر رغيف الخبز السياحي لمدة 3 أشهر، بشكل قانوني، حتى استقرار السوق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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