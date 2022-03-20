وزير التموين: رصدنا 36 مليار جنيه لتوريد 6 ملايين قمح محلي…

إسلام سالم – أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، رصد 36 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي خلال الموسم الجاري.

وشدد المصيلحي، في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، على سداد الحكومة مستحقات المزارعين عن القمح خلال 48 ساعة من التوريد بحد أقصى.

وأضاف أن ثلثي القمح المنتج في مصر سيصل إلى الوزارة، ونستهدف توريد 6 ملايين طن قمح خلال الموسم الجاري، بينما يظل الثلث المتبقي تحت أعين الوزارة، مؤكدًا: “نعلم كل شيء عن كل حبة قمح”.

وأكد وزير التموين أن هناك كشف بالحيازات الزراعية يراجع خلال الفترة الحالية؛ لفرض العقوبات على المخالفين لقرار تنظيم توريد القمح.

وأوضح أن من العقوبات الممكنة: مصادرة الكميات المضبوطة، والحرمان من دعم السماد والبنك الزراعي، وفرض غرامات مالية.

ولفت على أن الدولة رفعت سعر سعر توريد طن القمح المحلي إلى 6 آلاف جنيه.