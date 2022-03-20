كييف: الغزو الروسي عطل 30% من الاقتصاد الأوكراني

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– قال سيرهي مارتشينكو، وزير المالية الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية يوم السبت، إن الغزو الروسي تسبب في تعطيل 30% من الاقتصاد الأوكراني.
وأضاف مارتشينكو: “عائداتنا الضريبية لا تسمح لنا بتغطية احتياجاتنا، وبالتالي فإن مصدر الدخل الرئيسي هو الاقتراض”.
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