كييف: الغزو الروسي عطل 30% من الاقتصاد الأوكراني

– قال سيرهي مارتشينكو، وزير المالية الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية يوم السبت، إن الغزو الروسي تسبب في تعطيل 30% من الاقتصاد الأوكراني.

وأضاف مارتشينكو: “عائداتنا الضريبية لا تسمح لنا بتغطية احتياجاتنا، وبالتالي فإن مصدر الدخل الرئيسي هو الاقتراض”.