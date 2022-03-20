رئيس الوزراء الياباني يعلن عن استثمارات في الهند بنحو 42…

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وكالات – أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن استثمارات بنحو 42 مليار دولار في الهند خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.
وجرى الاجتماع لتعزيز الأمن في ظل الأزمة الأوكرانية ولتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث دعمت اليابان في السنوات الأخيرة البنية التحتية في الهند والسكك الحديدية عالية السرعة باستخدام التكنولوجيا اليابانية في مجال القطارات فائقة السرعة.
وفي عام 2014، أعلن رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي خلال زيارة للهند عن استثمارات وتمويل بمبلغ 3.5 تريليون ين على مدى 5 سنوات.
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