ألمانيا تسعى لإبرام اتفاقات مع قطر والإمارات لتقليص الاعتماد…

وكالات – قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، إنه سيزور قطر والإمارات لاستكشاف إمكانية الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين؛ لتقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة، بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

وقال هابيك، قبل جولته: “الهدف هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي”، وسيرافقه نحو 20 ممثلاً لشركات ألمانية، كثير منها من قطاع الطاقة.

كما يرغب الوزير الألماني أيضا بمناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير و إعطاء الشركات التي تضمن توفير إمدادات الغاز في ألمانيا الإطار السياسي لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي.