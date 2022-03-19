بوريس جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

_ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين “محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى”.