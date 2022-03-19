مال وأعمال

بوريس جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

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_ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

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وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين “محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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