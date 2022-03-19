مال وأعمال

وزير المالية التركي: ارتفاع أسعار الطاقة يسرع من التضخم

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سي ان بي سي _ قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنها ستواصل العمل على خفضه.

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وبلغ التضخم في تركيا 54% في فبراير، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70% في الأشهر المقبلة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجه ضربة شديدة لليرة.

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وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت في التخلص من “الهجمات” على سعر صرف الليرة.

وأضاف أن تركيا لم تعد واقعة بين سندان أسعار الفائدة ومطرقة سعر صرف الليرة بسبب الخطة الاقتصادية الجديدة التي أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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