مال وأعمال

العجز التجاري في تونس يرتفع إلى 885 مليون دولار خلال أول…

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_ قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم السبت إن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.

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والعجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.

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وزادت قيمة الواردات 33 بالمئة إلى 11.61 مليار دينار والصادرات 31.6 بالمئة إلى 8.99 مليار دينار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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