أسعار الوقود في السودان ترتفع بأكثر من 20%

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وكالات _ رفع السودان أسعار الوقود إلى 672 جنيها للتر من 542 جنيها بحسب ، أي بنحو 22%
وكان السودان قد أعلن في 9 مارس الجاري عن رفع الأسعار إلى 547 جنيها، أي ما يعادل حوالي دولار واحد، للتر البنزين، مقارنة بـ 408 جنيها في 5 فبراير.
هذا وكان السودان قد قرر سابقا توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
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