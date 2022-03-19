مال وأعمال

أسعار الوقود في السودان ترتفع بأكثر من 20%

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وكالات _ رفع السودان أسعار الوقود إلى 672 جنيها للتر من 542 جنيها بحسب ، أي بنحو 22%

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وكان السودان قد أعلن في 9 مارس الجاري عن رفع الأسعار إلى 547 جنيها، أي ما يعادل حوالي دولار واحد، للتر البنزين، مقارنة بـ 408 جنيها في 5 فبراير.

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هذا وكان السودان قد قرر سابقا توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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