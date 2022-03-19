الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر مع انحسار الطلب…

_ يتجه الذهب يوم الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن، بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1929.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1801 بتوقيت جرينتش، متأثرا بارتفاع الدولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1929.30 دولار.

قفز الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال ديفيد جونز كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم “رأينا على مدار الأيام العشرة الماضية انحسارا كبيرا في الزخم الناجم عن الغزو والفورة في المضاربة” على الذهب.

وانخفض الذهب 2.8 هذا الأسبوع، إذ تدعمت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بالتفاؤل حيال محادثات السلام، مما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وتراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2503.99 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي بأكثر من عشرة بالمئة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وتراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 24.94 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1027.49 دولار.