مال وأعمال

وزارة التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت محلي بحد أدنى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

إسلام جابر _ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن طرح مناقصة محدودة رقم 11 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

predco_adv_2021

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الكميات المطلوبة بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو المقبل، موضحه أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت محلي بحد أدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا