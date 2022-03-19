وزارة التموين تطرح مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت محلي بحد أدنى

إسلام جابر _ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن طرح مناقصة محدودة رقم 11 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الكميات المطلوبة بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو المقبل، موضحه أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.

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