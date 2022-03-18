مفاوض روسي: قطعنا نصف الطريق إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا

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_ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله يوم الجمعة إن موسكو وكييف “قطعتا نصف الطريق” إلى اتفاق على قضية نزع أسلحة أوكرانيا وإن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ونقلت إنترفاكس عن ميدينسكي قوله إن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية التي توجب على أوكرانيا ألا تحاول مرة أخرى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.
ورفض عضو وفد المفاوضات الروسي الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مما دار في المحادثات.
ودفعت روسيا بعشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط في محاولة للحد من القدرات العسكرية لجارتها واجتثاث من تصفهم بأنهم قوميون خطيرون في أوكرانيا.
وأظهرت القوات الأوكرانية مقاومة شرسة للقوات الروسية وفرض الغرب عقوبات ساحقة على موسكو في محاولة لإرغامها على سحب قواتها.
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