مال وأعمال

صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7 ملايين برميل في يناير

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العربية نت _ كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في يناير إلى 6.996 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020.

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وأشارت البيانات إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية 0.9 %، في يناير من 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

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وارتفع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يوميا في يناير، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

تقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وأظهرت بيانات جودي أن استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل في يناير، ارتفاعا من 2.694 مليون برميل في ديسمبر.

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تحاول السعودية مع أوبك زيادة الإنتاج بشكل مطرد كل شهر مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بدعم تعاف من تبعات جائحة كوفيد-19.

وارتفع مقدار ما عالجته مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 0.083 مليون برميل يوميا إلى 2.777 مليون برميل يوميا في يناير، بينما زاد الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يوميا إلى 402 ألف برميل يوميا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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