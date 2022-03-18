6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير…

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، قامت بالإفراج عن مشمول 14 ألفًا و 848 شهادة جمركية خلال فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي بلغت مليارًا و588 مليونًا و 577 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و 682 مليونًا و353 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و72 مليونًا و 916 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال فبراير الماضي بتصدير مشمول 8777 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 32 مليارًا و91 مليونًا و26 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو مليون و507 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 6 مليارات و351 مليون جنيه.