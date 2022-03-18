الصين ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

_ ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006 على الأقل، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من الجمعة 18 مارس بواقع 750 يواناً، أي ما يعادل 118 دولاراً، للطن وستزيد أسعار الديزل 720 يواناً للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013.

وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن. وتحدد السلطات المحلية أسعاراً مختلفة لكنها ستنفذ جميعا الزيادة.

وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولاراً.

هذا وبلغت أسعار برنت ذروة عند 139.13 دولارا للبرميل في السابع من مارس حيث تراجعت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها عند 102 دولار أمس الخميس. وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.