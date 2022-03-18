زيلينسكي وماكرون يبحثان محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

روسيا اليوم _ قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة محادثات السلام مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على “تويتر” يوم الخميس: “واصلت الحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون… تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار محادثات السلام”.

وكان زيلينسكي قال خلال إلقائه كلمة في وقت سابق من يوم الخميس إن “أولوياتي في المفاوضات واضحة تماما، وهي إنهاء الحرب، وضمانات أمنية، والسيادة، واستعادة وحدة أراضي البلاد، وضمانات فعلية لبلدنا، وحماية فعلية لبلدنا”.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نفى الخميس أن تكون روسيا وأوكرانيا قد اقتربتا من توقيع اتفاق، وأكد أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا.