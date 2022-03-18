ولي العهد السعودي يؤكد أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+

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العربية نت _ أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وشدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، على دعم كافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.
كما جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وتثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.
وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40%، من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.
وتقود السعودية إلى جانب روسيا تحالف “أوبك بلس” الذي يضم 13 عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وعشرة من خارج المنظمة. وقد قاومت هذه الدول ضغوطاً أمريكية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
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