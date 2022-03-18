شركة IDH تستهدف افتتاح 15 فرعا لمعامل البرج بنهاية 2022

إسلام فضل _ قال الدكتور نبيل يعقوب، مدير فروع معامل البرج والبرج سكان، التابعة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، إن الشركة تستهدف إنشاء 15 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلي 220 فرعا علي مستوى الجمهورية.

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وأضاف يعقوب ردا علي سؤال دوت الخليج خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الشركة قامت بافتتاح 5 فروع منذ بداية العام حتي الآن.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح 4 فروع جديدة فى محافظات الصعيد، ليصل عدد الفروع فى صعيد مصر إلى 40 فرع بنهاية العام، مقابل 36 فرع حاليا.

وذكر أن الشركة قامت بإجراء 120 مليون اختبار خلال 30 عام منذ انطلاق معامل البرج، منوها إلى أنه تم إجراء نحو 11 مليون اختبار لخدمة نحو 3 مليون عميل فى 2021.

ونوه إلى أن تعاقد معامل البرج مع نحو 2200 جهة ما بين شركات وبنوك بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحى، موضحا أن هناك نحو 4000 موظف فى معامل البرج.

وأشار إلي الحصة السوقية للشركة تتراوح ما بين 68 إلي 70% لمعامل البرج والمختبر.