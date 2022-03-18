البرج سكان يستهدف افتتاح 3 فروع خلال 2022 باستثمارات 200…

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إسلام فضل _ قال الدكتور أحمد وفائي، مدير معامل البرج سكان، التابعة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، إن الشركة تخطط افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام الجاري بقيمة 200 مليون جنيه.
وأضاف وفائي ردا علي سؤال دوت الخليج خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الشركة تخطط افتتاح الفروع في المعادي والتجمع ومدينة نصر.
وذكر أن الشركة قامت بافتتاح 5 فروع في مصر الجديدة والمهندسين وشبرا وفيصل والشيخ زايد بحجم استثمارات يصل إلي 250 مليون جنيه.
وأشار إلي أن معامل البرج سكان استقبلت أكثر من 80 ألف مريض، وبإجمالي فحوصات بلغ حوالي 80 ألف فحص خلال عام 2021.
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