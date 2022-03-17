وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على التعاون مع روسيا لدعم…

سي ان بي سي _ قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في موسكو إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تحسين أمن الطاقة العالمي.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في سلسلة من العقوبات الغربية وتعطل أسواق الطاقة، وسلط ذلك الضوء على مصدري الطاقة الخليجيين مثل الإمارات والسعودية، إذ يبحث المستهلكون عن إمدادات تحل محل النفط الروسي.

وقاومت السعودية والإمارات، العضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مناشدات أميركية لاستخدام فائض طاقة الإنتاج للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط، وقالتا إنهما ملتزمتان باتفاق الإنتاج الخاص بتكتل أوبك+ الذي يشمل روسيا.

وقال الوزير الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف “ناقشنا… أهمية استقرار أسواق الطاقة والغذاء”.

وأضاف “ترحب دولة الإمارات بكافة جهود الوساطة… وتؤكد دعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا”.

وتراجعت روسيا على ما يبدو هذا الأسبوع عن موقفها السابق بأن العقوبات الغربية عقبة في طريق إنقاذ اتفاق 2015 النووي بين القوى العالمية وإيران، في وقت تبدو فيه محادثات فيينا قريبة من التوصل لاتفاق.