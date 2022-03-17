1.6 مليار جنيه حجم أعمال مجموعة دلمار الصناعية

إسلام فضل _ كشف محمود هارون، رئيس مجلس ادارة مجموعة دلمار الصناعية، إن حجم أعمال الشركة بلغ نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، منوهًا أن حجم التصدير من حجم الأعمال بلغ 16%.

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وأوضح في تصريحات علي هامش المؤتمر اليوم الخميس، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأعمال إلى ملياري جنيه، بالإضافة إلى وصول حجم الصادرات إلى 40% بنهاية العام الجاري.

ونوه إلى أن الشركة تخطط لزيادة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه، مقابل 200 مليون جنيه فى الوقت الحالى، علمًا بأن رأس المال المصدر يبلغ مليار جنيه.

وذكر أن إجمالى استثمارات المجموعة فى مصر تخطت 2.5 مليار جنيه، موضحا أن الشركة تمتلك 4 مصانع، كما تعتزم إنشاء مصنعين جديدين فى أكتوبر والسادات.

وأعلن اليوم عن إنشاء مصنع دلمار للزجاج المسطح و المعماري “DPG” باستثمارات تصل الى 600 مليون عنه، بطاقة إنتاجية تصل الى 50 الف متر مسطح شهريا في مرحلته الأولى وسيتضاعف هذا الحجم لمرتين أو 3 خلال العام القادم.

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وكشف محمود هارون، عن اعتزام الشركة إنشاء مصنع جديد في مدينة السادات على مساحة 60 ألف متر باستثمارات إجمالية 750 مليون جنيه.

وأشار إلى البدء في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لكافة الادارات باستثمارات تصل إلى مليون دولار.

وأوضح هارون، أن الشركة بدأت في تنفيذ خطة التحول الرقمى مع بداية العام، على ان يتم الانتهاء خلال الربع الأول من 2023، وذلك بالتعاون مع شركة SAP.

وأضاف أن الشركة تتعاون فى تعاملاتها مع 5 بنوك لتمويل رأس المال العامل، وتشمل ميد بنك وبنك عودة وبنك بلوم وبنك تنمية الصادرات والبنك الأهلى الكويتي.