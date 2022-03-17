- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
إسلام فضل _ كشف محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، أن الشركة ستعقد اجتماع الجمعية العمومية قبل نهاية العام الجاري لمناقشة الطرح في البورصة المصرية خلال 2023.
إقرأ أيضا.. مجموعة دلمار الصناعية تخطط لإنشاء مصنع زجاج باستثمارات 750 مليون جنيه
وأضاف هارون، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعمل علي دراسة المشروع مع المحاسبين القانونين داخل الشركة، ولم يتم مناقشة أي شركات استشارات مالية خلال الفترة الحالية.
وذكر أن الشركة حصلت علي أرض في مجمع السادات للزجاج لإنشاء مصنع جديد علي مساحة 60 الف متر، بحجم استثمارات 750 مليون جنيه.
وأوضح أن المشروع سيتم علي مرحلتين، موضحًا أنه سيتم البدء في المرحلة الأولي قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتراوح ما بين 500 إلي 600 مليون جنيه، وسيتم عمل المشروع خلال 36 شهرًا.
وذكر ردًا علي سؤال دوت الخليج، أن 80% من استثمارات المشروع ذاتيًا و20% تمويل بنكي لشراء المواد الخام.
وكشف أن الشركة حصلت خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه من البنوك لشراء المواد الخام، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 40%.
ولفت إلي أن حجم صادرات الشركة بلغ حوالي 15 إلي 20%، ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 40% بنهاية العام الجاري، بعد اكتفاء السوق المحلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة دلمار الصناعية تستهدف الطرح في البورصة المصرية خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.