مجموعة دلمار الصناعية تستهدف الطرح في البورصة المصرية خلال…

إسلام فضل _ كشف محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، أن الشركة ستعقد اجتماع الجمعية العمومية قبل نهاية العام الجاري لمناقشة الطرح في البورصة المصرية خلال 2023.

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وأضاف هارون، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعمل علي دراسة المشروع مع المحاسبين القانونين داخل الشركة، ولم يتم مناقشة أي شركات استشارات مالية خلال الفترة الحالية.

وذكر أن الشركة حصلت علي أرض في مجمع السادات للزجاج لإنشاء مصنع جديد علي مساحة 60 الف متر، بحجم استثمارات 750 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع سيتم علي مرحلتين، موضحًا أنه سيتم البدء في المرحلة الأولي قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتراوح ما بين 500 إلي 600 مليون جنيه، وسيتم عمل المشروع خلال 36 شهرًا.

وذكر ردًا علي سؤال دوت الخليج، أن 80% من استثمارات المشروع ذاتيًا و20% تمويل بنكي لشراء المواد الخام.

وكشف أن الشركة حصلت خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه من البنوك لشراء المواد الخام، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 40%.

ولفت إلي أن حجم صادرات الشركة بلغ حوالي 15 إلي 20%، ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 40% بنهاية العام الجاري، بعد اكتفاء السوق المحلي.