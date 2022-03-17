طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 214 ألفا

– انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار قوة الطلب على العمالة، مما يؤهل الاقتصاد لتسجيل زيادة قوية في الوظائف لشهر آخر.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 15 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 214 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 مارس.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير.