المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيه 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهرى إبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيه، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات.. للتيسير على المواطنين

وأهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان ،على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.. للحد من آثار «الجائحة»

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأوضح أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 أبريل 2022.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 مايو.

وأوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيه 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 يونيه، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيه، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيه لكل العاملين بالدولة.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة».