: مصر ترفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات 6.4%

أظهرت وثيقة اطلعت عليها اليوم الخميس، أن مصر رفعت رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات 6.39 بالمئة لعام 2022. ووفقا للوثيقة، فقد ارتفعت رسوم الاستخدام لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مستوى البلاد.

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