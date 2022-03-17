مال وأعمال

: مصر ترفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات 6.4%

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها اليوم الخميس، أن مصر رفعت رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات 6.39 بالمئة لعام 2022.

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ووفقا للوثيقة، فقد ارتفعت رسوم الاستخدام لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مستوى البلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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