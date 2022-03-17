مجموعة دلمار الصناعية تعلن إنشاء مصنع الزجاج المعماري…

إسلام فضل _ أعلنت مجموعة دلمار الصناعية عن إنشاء مصنع Delamar للزجاج المعماري والمسطح، والذي يعد أحدث مشروعات المجموعة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وباستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه ومزود بأحدث الماكينات الأوروبية والعالمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف متر مسطح شهريا في مرحلته الأولى وسيتضاعف هذا الحجم لمرتين أو ثلاثة خلال العام القادم.

وقال محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، إن المجموعة قامت بتوريد صناعاتها لأكبر المشروعات المعمارية داخل مصر وخارجها مثل مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة والوادي الجديد ومطار القاهرة والمولات الكبرى والمستشفيات.

وأضاف هارون أن حجم أعمال الشركة زاد من مصنعين في 2011 حتي الوصول إلي 6 مصانع، وبعدد موظفين يصل إلى 3000 عامل.

وكشف أن الشركة تخطط خلال الفترة الحالية بزيادة حجم الاستثمارات بنحو 50% خلال الخمس سنوات القادمة، موضحًا أن ذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد وحرص الدولة على دعم المطورين الصناعيين.

وذكر أن الشركة لديها عدة أسواق تصديرية عديدة، منها تونس وليبيا الجزائر والسودان ونيجيريا وانجولا وكينيا وإثيوبيا وكذلك في أمريكا الجنوبية إلى البرازيل وكندا بأمريكا الشمالية وأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق الحالية في منطقة الشرق الأوسط وذلك لحجم المشروعات الكبرى التي يجري الشارها خاصة مع الاستقرار الحالي وما تقدمه الدولة للمستثمرين من مزايا خاصة المستثمرين الصناعي لتحفيز الإنتاج الصناعي وتطويره.

ومن ناحية أخرى قال حسام حبيب مدير عام مصنع (DPG) لإنتاج الزجاج المعماري، إن المصنع يقام على مساحة 25 ألف متر مربع ، داخل المجمع الصناعي لمجموعة دلمار، بخطوط الإنتاج الأكثر تطورا في العالم من كبرى الشركات العالمية مثل فنلندا وماكينات تقطيع المالية وأيضا النمسا وغيرها لتوريد منتج ذو مواصفات فنية قياسية بالإضافة الي اختيارنا لكوادر بشرية على أعلى مستوى تدريبي في العالم.

أضاف أنه فيما يتعلق بالمعالجات الحرارية للمنتجات فقد تم التعاقد واستلام أول قرن معالجة حرارية هو الأكثر تطورا في العالم والأول من نوعه في مصر وكذلك أفضل ماكينات الشطف والقطع بحيث تمتلك أفضل انواع المعدات والأجهزة التي يمكنها ضمان منتج نهانی متميز ومطابق لاعلى معايير الجودة.

وأكد على أن المجموعة نعمل وفق عدة أهداف من بينها تلبية متطلبات السوق المحلي من تلك النوعية المميزة من منتجات الزجاج المعماري مع الوصول إلى حصة تصديرية جيدة بالأسواق الإقليمية والأفريقية للتأكيد على قوة علامة “D PG” التجارية داخل مصر.

ولفت هارون إلى أن الشركة تعمل علي التوجه للسوق العالمي، لذلك تقوم حاليا بدراسة عدة أسواق تصديرية للتعرف على حجم ونوعية متطلباتها من الزجاج مثل السوق الأوروبي عرب وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض المشروعات وصولا الى السوق الكندية.

وأشار إلى أن هناك نقطة رئيسية تعمل عليها وهي الالتزام الشديد بالانتاج وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو ماتقوم به في الوقت الحالي من تواصل مع جهات علمية دولية كبرى بحيث يكون لدينا من اليوم الأول مقومات الإنتاج وفق أعلى شهادات الجودة مثل ISO وشهادت البيئة والأمان.

ولفت هارون أن المجموعة تخطط حاليا لإنتاج زجاج يتم تركيب خلايا إنتاج الطاقة فيه على أسطح المباني للإسهام في تخفيض استهلاك الطاقة وكذلك نعمل على تدوير المياه المستخدمة في صناعة بعض أنواع الزجاج ومعالجتها واستخدام خامات تتوافق مع البيئة.