‏ وزير التموين: إتاحة السلع هي الضمانة الأولى لخفض ‏الأسعار

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أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى الخمسين بالمائة عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى الثلاثين في المائه .
وأشار أنه تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها إلى الثلاثين بالمائة أيضا.
وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات أكد وزير التموين، أن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها .
وطالب المصيلحي مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.
هذا وقد صرح المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين، وأكد أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.
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