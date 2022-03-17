‏ وزير التموين: إتاحة السلع هي الضمانة الأولى لخفض ‏الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى ‏الخمسين بالمائة عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى الثلاثين في المائه .

وأشار أنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها ‏إلى الثلاثين بالمائة أيضا.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات ‏أكد وزير التموين، أن إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها .

‏وطالب المصيلحي مديري المديريات بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.‏

هذا وقد صرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏أن وزير التموين ‏يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة ‏المحافظين، وأكد أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.‏