رئيس الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لاستخدام أدواتنا لكبح…

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وكالات – قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الوقت قد حان لـ”استخدام أدواتنا”، ومنها الفائدة؛ لكبح التضخم المرتفع، مضيفًا: “حان الوقت لرفع الفائدة وخفض حيازتنا من مشتريات السندات (…) لدينا كل الأدوات التي نحتاجها وسنستخدمها”.
وأشار باول، في كلمة ألقاها بمناسبة الإعلان عن رفع معدل الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 2018، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلة سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ستدعم ارتفاع التضخم بشكل قوي.
وأوضح: “قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كنا نتوقع انخفاض التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري”، لافتا إلى أن التضخم سيظل مرتفعا هذا العام، ولكنه سيكون أقل من العام الماضي.
وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي أن التضخم قد ينخفض في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه سينخفض بقوة في العام المقبل.
وقال باول: “نحاول أن تعود توقعات التضخم عند 2%”، مضيفًا: “التضخم بعيد جدا عن الهدف المحدد له. نحاول حاليا استخدام الأدوات المتاحة لدينا حتى يعود التضخم نحو الهدف المحدد له”.
وردا على سؤال للصحفيين عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، قال باول: “ليست من شأننا ولا نستطيع التعليق عليها”.
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