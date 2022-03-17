الذهب يستقر بعد رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وانخفاض…

– استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1920.45 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1920 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2% إلى 1894.70 دولار في ظل القفزة التي سجلتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب إعلان البنك المركزي المصري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% عند التسوية إلى 1908.40 دولار.

والذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ يزيد ذلك كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا في حين يدعم الدولار المسعرة به.

غير أن مؤشر الدولار انخفض 0.5% مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.94 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.3% إلى 1018.65 دولار.

أما البلاديوم فتراجع 0.2% إلى 2418.56 دولار للأوقية وسط انحسار المخاوف بشأن المعروض.