مال وأعمال

السيسي يطمئن هاتفيا من ولي العهد السعودي على صحة الملك سلمان

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دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس اطمئن، خلال الاتصال، على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

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من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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