مال وأعمال

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

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دوت الخليج – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان؛ وذلك “بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم”.

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وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبأت هيئة الإمداد والتموين وجهزت مليون حصه غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

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وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات الموطنين من السلع الغذائية.

ووفق البيان: “يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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