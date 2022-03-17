التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 12.5% مسجلا أعلى مستوى منذ…

– قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 12.54% حتى 11 مارس، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2015 وارتفاعا من 10.42% قبل أسبوع، إذ يتسبب ضعف الروبل في قفزات للأسعار وسط عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ قليلا إلى 2.09% على مدار الأسبوع المنتهي في 11 مارس، من 2.22% قبل أسبوع عندما سجلت الأسعار أكبر زيادة أسبوعية منذ أزمة 1998 .

وتسارع التضخم في روسيا بشكل حاد وسط هبوط الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق وعلامات على زيادة في الطلب على منتجات شتى، تتراوح من السلع الغذائية الأساسية إلى السيارات، بفعل توقعات بأن الأسعار ستواصل الصعود.

ورفع البنك المركزي المصري الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في أواخر فبراير.

وستجتمع لجنته للسياسة النقدية يوم الجمعة ومن المتوقع أن تبقي على تكلفة الإقراض بدون تغيير.