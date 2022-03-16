بوتين: الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الواقع الجديد الذي أوجدته…

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العربية دوت نت – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة اليوم الأربعاء، إن العقوبات رفعت الأسعار في روسيا، لكن الشركات الروسية خففت من ذلك.
وطالب بوتين الحكومة الروسية بالعمل على التقليل من آثار العقوبات الغربية.
كما شدد الرئيس الروسي على أن “الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم”.
وأكد أن البنك المركزي المصري لا يحتاج لطبع النقود، وأن البلاد لديها موارد مالية كافية للتصدي للتحديات الحالية.
وأضاف بوتين: “اقتصادنا وقطاع الأعمال لديهما كل الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الواقع الجديد الذي أوجدته العقوبات الغربية على موسكو.
وأمر بوتين بزيادة التمويل لمشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن الحكومة ستحتاج لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد.
ووعد الرئيس الروسي بمزيد من الدعم للأسر التي لديها أطفال وزيادة المدفوعات الاجتماعية، بينما يرتفع التضخم.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن.
وأضاف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.
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