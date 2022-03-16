مال وأعمال

المنتجات البترولية والغذاء يرفعان فاتورة الاستيراد الأمريكية…

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وكالات – ارتفعت أسعار الاستيراد الأمريكية بقوة في فبراير، متأثرة بزيادات كبيرة في تكاليف المواد البترولية والغذاء؛ مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم سيبقى عند مستويات مرتفعة لفترة غير قصيرة.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن أسعار الاستيراد زادت 1.4% الشهر الماضي بعد صعودها 1.9% في يناير.

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وعلى مدار الإثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير، قفزت الأسعار 10.9% بعد زيادة بلغت 10.7% في يناير.

ويأتي التقرير بعد بيانات يوم الثلاثاء أظهرت أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة زادت بقوة في فبراير، مدفوعة بأسعار البنزين والغذاء.

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من جهة أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين وأبدت ثقتها في تحسن أداء الاقتصاد الأميركي هذا العام.

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لكنها تخشى أن يعود خفض ضريبة البنزين بفوائد على شركات النفط وليس المستهلكين.

وقالت يلين إن تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى ركود، لكنها أضافت أن الفدرالي الأمريكي لا بد وأن يكون قادراً على التوصل لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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