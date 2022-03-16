مبيعات التجزئة الأمريكية دون التوقعات خلال فبراير

وكالات _ صدرت منذ لحظات بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية السنوية، وارتفعت بنسبة 17.62%.

وسجلت بيانات مبيعات التجزئة عن شهر فبراير زيادة بنسبة 0.3% وهي أقل من توقعات الخبراء 0.4% وتراجعًا قويًا عن آخر رصد الذي بلغ 4.9%.

فيما بلغت مبيعات السلع الأساسية باستثناء السيارات والغاز تراجعًا بنسبة -0.4%. وحققت مبيعات التجزئة الأساسية زيادة 0.2% وهو أقل من التوقعات بشكل كبير، حيث توقع الخبراء ارتفاعًا بنسبة 0.9%.

وبالنسبة لمؤشر أسعار الصادرات فقد حقق زيادة 3%، وهي أعلى من التوقعات التي بلغت 1.6%. وارتفعت زيادة أسعار الواردات بنسبة 1.4% وهو أقل من التوقعات. ويعود هذا إلى قوة الدولار الأمريكي الكبيرة مؤخرًا.