مبيعات التجزئة الأمريكية دون التوقعات خلال فبراير

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وكالات _ صدرت منذ لحظات بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية السنوية، وارتفعت بنسبة 17.62%.
وسجلت بيانات مبيعات التجزئة عن شهر فبراير زيادة بنسبة 0.3% وهي أقل من توقعات الخبراء 0.4% وتراجعًا قويًا عن آخر رصد الذي بلغ 4.9%.
فيما بلغت مبيعات السلع الأساسية باستثناء السيارات والغاز تراجعًا بنسبة -0.4%. وحققت مبيعات التجزئة الأساسية زيادة 0.2% وهو أقل من التوقعات بشكل كبير، حيث توقع الخبراء ارتفاعًا بنسبة 0.9%.
وبالنسبة لمؤشر أسعار الصادرات فقد حقق زيادة 3%، وهي أعلى من التوقعات التي بلغت 1.6%. وارتفعت زيادة أسعار الواردات بنسبة 1.4% وهو أقل من التوقعات. ويعود هذا إلى قوة الدولار الأمريكي الكبيرة مؤخرًا.
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