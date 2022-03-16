تفويض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير رغيف الخبز غير المدعوم

وافق مجلس الوزراء اليوم، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

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يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعار الخبز.

كما وافق المجلس على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.